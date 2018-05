Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" belassen. Auch wenn die Geschäfte mit Sportschuhen und in Westeuropa nachgelassen hätten, rechtfertigten die Geschäfte in Nordamerika und China zusammen mit den Chancen im Online-Handel sein weiterhin bestehendes Kursziel von 225 Euro, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-05-04/11:34

ISIN: DE000A1EWWW0