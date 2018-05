Wien - Eigentlich wollten wir an dieser Stelle die erste platzierte skandinavische SNP Anleihe betrachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Aus dem sei aber nichts geworden. Der Markt sei angerichtet für eine SNP Emission der Danske Bank gewesen. Diese habe jedoch bislang nicht stattgefunden - aufgrund technischer Gründe. Solle heißen die Bank werde nochmal Anpassungen an der Anleihedokumentation vornehmen. Die Verzögerung dürfte jedoch nur von kurzer Dauer sein und die Analysten würden die Emission noch in der ersten Mai Hälfte erwarten. Die SNP Anleihe der Danske solle vorerst pari passu mit den ausstehenden Senior Anleihen des Emittenten sein aber mit Einführung der dänischen rechtlichen Basis für SNP Anleihen solle diese Anleihe dann nachrangig zu den "alten", dann Senior preferred, Anleihen des Emittenten werden. (News vom 03.05.2018) (04.05.2018/alc/n/a)

