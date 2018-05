Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) will die Zahl der deutschen Kohlekraftwerke am Netz bis 2020 halbieren, damit Deutschland sein Klimaziel doch noch erreichen kann. Die Umweltschützer forderten gleichzeitig, die Atommeiler noch früher als gesetzlich vorgeschrieben stillzulegen. Der BUND legte seinem Abschaltplan eine konkrete Kraftwerksliste bei, die alle großen Energieversorger treffen würde. Eine Entschädigung für die Unternehmen soll es nicht geben.

"Wir wollen mit unserer Analyse zeigen, dass viel mehr möglich ist, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist. Das Aus für die Kohle ist vorprogrammiert", sagte BUND-Chef Hubert Weiger. Die Versorgungssicherheit mit Strom bleibe dennoch gesichert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant für die Halbierung der Kohlekraftwerke zehn Jahre länger ein als Weiger.

Bei der besonders klimaschädlichen Braunkohle will der Umweltverband den Versorgern RWE und der Lausitzer Leag an die Substanz. Die Turbinen stillstehen sollen in den Kraftwerken Jänschwalde und Boxberg (Leag) sowie Niederaußem, Weisweiler und Neurath (RWE). Zusammen stehen sie für eine Leistung von 10 Gigawatt. De facto würde dies das Ende des Tagebaus in der Lausitz und die starke Einschränkung der Förderung im Rheinischen Revier bedeuten. "Wir nehmen die Frage der damit verbundenen Arbeitsplatzverluste ernst", erklärte Weiger. Konkrete Vorschläge enthält seine Studie jedoch nicht.

Von der Schließung der Steinkohlekraftwerke wären neben RWE unter anderem auch die Stromerzeuger Vattenfall, Steag, ENBW und Uniper betroffen. Insgesamt 35 mit Steinkohle befeuerte Kraftwerksblöcke mit 12 Gigawatt sollen in rascher Zeit ihren Betrieb einstellen. Das noch nicht fertig gestellte Uniper-Großkraftwerk in Datteln würde dem Abschaltplan zufolge gar nicht erst angefahren.

Auch die AKW sollen sofort vom Netz

Der BUND dringt außerdem auf die sofortige Abschaltung der sieben verbliebenen Kernkraftwerke. "Sie sind ein ständiges Sicherheitsrisiko für die Bevölkerung", erklärte der Verbandsvorsitzende. Der Atomausstieg legt fest, dass das letzte deutsche AKW Ende 2022 abgestellt werden muss.

Anders als der BUND befürchtet die Energiewirtschaft wegen des Atomausstiegs und bereits von den Betreibern geplanter Abschaltungen von Kohlekraftwerken, dass ab Mitte des nächsten Jahrzehnts eine Versorgungslücke bei der gesicherten Leistung auftreten wird. Wirtschaftsminister Altmaier arbeitet derzeit an der Zusammenstellung der Kohlekommission, die bis Ende des Jahres einen verbindlichen Ausstiegsfahrplan festlegen soll. Deutschland hat sich im Pariser Klimaabkommen verpflichtet, ab 2050 kaum noch Öl, Gas oder Kohle zu verbrennen. Das ehrgeizige Klimaziel für das Jahr 2020 hat die Bundesregierung mittlerweile aufgegeben.

