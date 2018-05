Die neuen Zahlen von Tesla (Geschäftszahlen zum ersten Quartal) sind am Donnerstag an der Nasdaq keineswegs gut angekommen, die Aktie geriet deutlich unter Druck. Denn das Ziel, vom Model 3 bis zum Ende des Quartals 2.500 Stück pro Tag zu produzieren, wurde nicht erreicht. Laut Tesla lag die Produktion beim Model 3 im April drei Wochen in Folge bei mehr als 2.000 Stück pro Woche. Und in der letzten dieser drei genannten Wochen lag die Wochenproduktion bei 2.270 Stück. Doch auch 2.270 ist weniger ... (Peter Niedermeyer)

