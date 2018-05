(In der Meldung vom 3. Mai um 16.42 Uhr wurde im 1. Satz präzisiert, dass es nicht um alle Teilzeit-Interessenten geht, sondern nur um jene, die an einer befristeten Teilzeit interessiert sind (sogenannte Brückenteilzeit). Überschrift entsprechend angepasst.)

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Jeder dritte an einer befristeten Teilzeit Interessierte möchte nach Erkenntnissen von Arbeitsmarktforschern seine wöchentliche Arbeitszeit nur für wenige Monate reduzieren. Diese Beschäftigten würden daher nicht von dem geplanten gesetzlichen Anspruch auf eine sogenannte Brückenteilzeit profitieren, gab das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie zu bedenken. Nach der bisher von der rot-schwarzen Bundesregierung geplanten Regelung sollen Arbeitgeber Wünsche von Beschäftigten nach einer befristeten Teilzeitregelung ablehnen können, wenn diese ein Jahr unter- oder fünf Jahre überschritten würde.

Für die große Mehrheit der Teilzeitinteressierten - nämlich 63 Prozent - würde dagegen die Einschränkung kein Problem darstellen. Sie hätten in einer IAB-Umfrage im Jahr 2014 erklärt, zwischen einem und fünf Jahren in Teilzeit arbeiten zu wollen. Lediglich 5 Prozent erklärten, sie würden ihren bisherigen Vollzeitjob gerne für fünf Jahre und länger in einen Teilzeitjob umwandeln. 31,7 Prozent würde gerne nur für einige Monate, auf jeden Fall weniger als ein Jahr auf Teilzeitbasis arbeiten, berichtetet das IAB, das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit (BA).

Nach IAB-Angaben hatte fast jeder Vierte der 7500 telefonisch befragten Beschäftigten erklärt, statt in Vollzeit lieber dauerhaft oder temporär in Teilzeit arbeiten zu wollen. Elf Prozent wünschten sich eine Ausweitung ihrer Arbeitszeit, zwei Drittel sahen dagegen keinen Änderungsbedarf. Allerdings sei das Interesse an einer Teilzeitbeschäftigung bei Frauen deutlich ausgeprägter als bei Männern, machen die Wissenschaftler deutlich. Frauen wünschten sich zu 31 Prozent eine Teilzeitarbeit; bei Männern sei das nur bei 22 Prozent von ihnen der Fall. Allerdings habe die Befragung lange vor Bekanntwerden der aktuellen Gesetzespläne stattgefunden, geben die Forscher zu bedenken.

