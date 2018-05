Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen zum ersten Quartal von 28,00 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe solide abgeschnitten und die Jahresziele angehoben, schrieb Analyst Aleksander Peterc in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) leicht an. Das niedrigere Kursziel für die Aktie sei höheren Annahmen für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) geschuldet./gl/tav Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0095 2018-05-04/11:51

ISIN: DE0006231004