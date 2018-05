Das US-Analysehaus Bernstein Research hat International Airlines Group (IAG) nach Quartalszahlen und dem erst einmal gescheiterten Versuch der Übernahme eines Konkurrenten auf "Outperform" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen. Offensichtlich sei die British-Airways-Mutter nicht bereit gewesen, einen deutlichen Aufschlag zu bezahlen, kommentierte Analyst Daniel Roeska in einer am Freitag vorliegenden Studie die Ablehnung zweier IAG-Offerten durch den norwegischen Billigflieger Norwegian. IAG wäre angesichts der notwendigen Umbauarbeiten im Konzern vielleicht besser beraten, die für den Kauf nötigen Mittel in die verschiedenen Konzerntöchter zu stecken./gl/ajx Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

