Was gibt es Spannenderes, als Biotech-Aktien auf dem Weg zu einem wichtigen Wachstumstreiber zu beobachten? Drei davon haben wir hier für dich vorbereitet. Der Mai wird ein großer Monat für eine Handvoll kleine Biotechs und die Food and Drug Administration. Achaogen (WKN:A1XFMJ), Akcea Therapeutics (WKN:A2DUYE) und Portola Pharmacuticals (WKN:A1T9FK) erwarten von der FDA wichtige Zulassungsentscheidungen, und der Erfolg für jedes dieser Unternehmen ist bei weitem nicht garantiert. Hier ist, was du über die bevorstehenden Ereignisse wissen solltest. 1. Achaogen Inc: Bereit für den nächsten Schritt Dieser Antibiotika-Entwickler im klinischen Stadium erschien auf unserem Radar, nachdem der führende Therapiekandidat des Unternehmens, Plazomicin, eine Reihe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...