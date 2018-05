Freenet-Aktien haben am Freitag nach am Vorabend vorgelegten Zahlen unter Druck gestanden. Am Vormittag rutschten die Papiere des Mobilfunkers um bis zu 5 Prozent ab. Analyst Joshua Mills von Goldman Sachs bekräftigte in einem Kommentar zu den Ergebnissen des ersten Quartals seine Verkaufsempfehlung.

