Berlin (ots) - Die Zahl junger Menschen, die Zigaretten rauchen, geht zwar zurück, doch auch die aktuellen Zahlen sind noch immer zu hoch: 2013 starben 121.000 Menschen an den Folgen von Tabakgenuss in Deutschland. Wie stehen junge Menschen zum Rauchen? Die Neuauflage der Fotoausstellung "4 min - 15 sek", eine Initiative der Deutschen Krebsstiftung e.V. in Kooperation mit der DAK-Gesundheit, geht dieser Frage nach. Die Ausstellung, die Studierende am Hamburg Institute of Design vor wenigen Jahren entwickelt haben, berücksichtigt in ihrer aktuellen Form neue Trends, etwa den Griff zur E-Zigarette oder das Shisha-Rauchen. Sie rückt das Thema Rauchen und Gesundheit auf unkonventionelle und kreative Weise in den Mittelpunkt und möchte damit vor allem junge Menschen zum Nachdenken anregen.



Die Wanderausstellung "4 min - 15 sek" ist vom 4. Mai 2018 bis zum 26 August 2018 an verschiedenen Orten in Berlin zu sehen. Sie wird offiziell am 07. Mai 2018 durch den Vorstand der Deutschen Krebsstiftung, Prof. Dr. Michael Bamberg und die Stellv. Regierungssprecherin, Martina Fietz im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung eröffnet. Alle weiteren Ausstellungsorte und Termine finden Sie unter www.deutsche-krebsstiftung.de.



Pressekontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Jenny Gsell GmbH Manon Clasen Bernadottestraße 28, 14195 Berlin Tel: 030 21300902 E-Mail: office@gsell-pr.de, Internet: www.gsell-pr.de



Deutsche Krebsstiftung Dr. Katrin Mugele Kuno-Fischer-Str. 8, 14015 Berlin Tel: 030 322932960 E-Mail: mugele@krebsgesellschaft.de, Internet: www.deutsche-krebsstiftung.de