Beim kriselnden Warenhauskonzern Kaufhof stehen Standortschließungen bevor. Betroffen sind zwei Filialen mit mehreren Dutzend Mitarbeitern.

Die Warenhauskette Kaufhof schließt ihre Filialen in Hof und Solingen, erfuhr die WirtschaftsWoche aus Unternehmenskreisen. Der Aufsichtsrat habe aufgrund von erhöhten Mietforderungen in Solingen und baulichen Veränderungen in Hof gestern entschieden, die Mietverträge an den beiden Standorten nicht mehr ...

