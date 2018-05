Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der scheidende BASF-Chef Kurt Bock hat weitere ergänzende Zukäufe in der Agrochemie in Aussicht gestellt. "Wir werden sicher Ausschau halten nach Übernahmekandidaten, die das Geschäft ergänzen", sagte er auf der Hauptversammlung des Unternehmens in Mannheim. Zunächst müssten aber die Bayer-Geschäfte integriert werden, sagte er.

Die BASF übernimmt von Bayer all jene Bereiche des Agrargeschäfts, die der Leverkusener Konzern nach der Monsanto-Übernahme abgeben muss, um in einzelnen Geschäftfeldern nicht marktbeherrschend zu werden. Mit einem gesamten Kaufpreis von etwa 7,6 Milliarden Euro handelt es sich um die bisher größte Akquisition für BASF.

Bock sagte, mit dem übernommenen Saatgutgeschäft bekomme BASF Zugang zur wichtigen Schnittstelle der Herbizid- und Insektizidtoleranzen. Die übernommenen Geschäfte hätten auch die für die Produktion nötige Größe, und schließlich verstärke BASF seine Forschung und Entwicklung im Agrargeschäft um 300 Millionen Euro oder etwa 50 Prozent.

In seiner letzten Rede vor den Aktionären verteidigte Bock die geplante Fusion von Wintershall und DEA mit dem anschließenden Börsengang. "BASF braucht kein Öl- und Gasgeschäft, um ein erfolgreiches Chemieunternehmen zu sein", sagte er und verwies darauf, dass sich der Anteil der Winterhall-Gruppe am Konzerngewinn von 2012 bis 2017 in etwa auf 12 Prozent halbiert hat.

Überdies gehe es darum, das fusionierte Unternehmen "zu einem führenden, wenn nicht dem führenden Öl- und Gasgeschäft in Europa zu machen". Der Zusammenschluss zur Wintershall DEA ist für die zweite Jahreshälfte geplant. BASF würde zunächst 67 Prozent und der DEA-Eigner LetterOne 33 Prozent der Anteile an Wintershall DEA halten.

May 04, 2018 05:41 ET (09:41 GMT)

