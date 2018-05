Wien - Moody's veröffentlichte kürzlich in einem Bericht die zusammengefassten Schätzungen zum Effekt von IFRS 9 auf die Kapitalquoten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Dabei stütze sich die Agentur auch auf bereits berichtete Unternehmensangaben zum Jahresende 2017. In dem Sample lasse sich ein durchschnittlicher negativer Effekt von 40 BP auf die CET1-Ratio (Common Equity Tier 1) feststellen. Obwohl in dem Bericht vor allem italienische Banken als Hauptbetroffene dargestellt würden (-127 BP CET1), könnte durch die Phase-In Regelung (bis 2023) und der Tatsache dass neu gebildete Rückstellungen direkt ins Kapital fließen würden und nicht über die G&V, dies den ansässigen Banken beim Abbau der faulen Kredite behilflich sein. (News vom 03.05.2018) (04.05.2018/alc/n/a)

