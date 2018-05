Hamburg - Die Renditen der zehnjährigen T-Notes sind in den vergangenen Tagen trotz des Anstiegs der US-Kerninflation auf 2% wieder unter die 3%-Marke gefallen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Auch die FED-Sitzung, bei der die Notenbank im Wesentlichen ein Festhalten an dem bisherigen Kurs moderater Leitzinserhöhungen signalisiert habe, habe keine Impulse gegeben. Die Tatsache, dass in dem FED-Statement gleich zweimal von einem symmetrischen Inflationsziel die Rede gewesen sei, könne man in der Nuance auch so interpretieren, dass die FED nicht beabsichtige, überzureagieren, falls die Inflation das Inflationsziel von 2% überschreite.

