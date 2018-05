Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte bewegten sich zu Beginn des Monats März zunächst mehr oder weniger seitwärts, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniKonzept Dividenden A (ISIN LU1073949312/ WKN A1148D).Mit einer Verschärfung der handelspolitischen Spannungen zwischen den USA und China seien die Börsen in der zweiten Monatshälfte unter Druck gekommen. Darüber hinaus habe der Facebook-Datenskandal die Indexschwergewichte aus dem Technologiesektor in den USA und Asien belastet. Insgesamt hätten die US-Börsenbarometer zuletzt schwächer als die Leitindices in Europa abgeschlossen. Diesem rückläufigen Trend an den internationalen Aktienmärkten habe sich die Kursentwicklung des Fonds nicht vollständig entziehen können.

