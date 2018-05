Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa rechnet wegen der starken Konkurrenz in der Branche kurzfristig mit einem erheblichen Preisdruck. Zudem dürfte es weiter starke Schwankungen bei der Nachfrage geben. Trotzdem bestätigte die Siemens-Tochter am Freitag im spanischen Zamudio ihren Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2017/18. An der Börse sorgten die Aussagen zum erwarteten Preisdruck dennoch für deutliche Abschläge bei Siemens Gamesa, aber auch Konkurrenten wie Nordex oder Vestas .

Die Siemens-Games-Aktie gab am Vormittag um bis zu 5,33 Prozent auf 13,51 Euro nach. Händler führten dies auf die Aussagen zur Preisentwicklung zurück - zumal der dänische Konkurrent Vestas in ein ähnliches Horn stieß. Das Siemens-Gamesa-Papier gab damit den dritten Tag in Folge nach und beendete damit die seit Dezember anhaltende Erholung vorerst. Ende November hatte die Aktie des Anfang April 2017 zusammengelegten Unternehmens nur noch etwas mehr als 9 Euro gekostet, nachdem sie zum Start des Unternehmens noch mehr als 22 Euro gekostet hatte.

Im operativen Geschäft lief es zuletzt gar nicht so schlecht - zumindest wenn man die Entwicklung auf Quartalsbasis vergleicht. Zwischen Januar und Ende März konnte Siemens Gamesa den Auftragseingang das dritte Quartal in Folge steigern. Zudem zogen Umsatz und operatives Ergebnis im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017/18 (30. September) an. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorquartal um fünf Prozent auf 2,24 Milliarden Euro gestiegen.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) legte im Quartalsvergleich um 42 Prozent auf 189 Millionen Euro zu. Damit blieben 8,4 Prozent des Umsatzes als operatives Ergebnis hängen. Im ersten Quartal waren das nur 6,3 Prozent. Das ist ein deutlich höherer Wert als Experten erwartet hatten.

Zudem schrieb das Unternehmen schwarze Zahlen, nachdem in den ersten drei Monaten noch ein Verlust angefallen war. Siemens Gamesa hatte Mitte Februar angekündigt, den Sparkurs zu verschärfen, um die Profitabilität zu steigern. Siemens hält noch 59 Prozent an dem Unternehmen und konsolidiert es voll in seiner Bilanz. Acht Prozent liegen beim spanischen Energiekonzern Iberdrola.

Zwischen Iberdrola und Siemens hatte es zuletzt gekracht, da die Spanier den Deutschen vorgeworfen hatten, zu dominant aufzutreten. Siemens-Chef Joe Kaeser war deshalb Anfang April bei Iberdrola-Chef Ignacio Galán, um die Wogen zu glätten. Doch kurz danach berichteten spanische Medien, dass Galán einen neuen unabhängigen Verwaltungsratschef sowie einen neuen Chef fordert.

Nach Informationen des "Handelsblatts" von Anfang April steht Siemens aber hinter Unternehmenschef Markus Tacke. Nach einem schwierigen Start habe der Konzern mehr Großaufträge hereingeholt als jeder andere Rivale, hieß es in dem Bericht. Galán müsse sich daran gewöhnen, dass er mit acht Prozent nicht durchregieren könne./zb/kro/she

ISIN DE0007236101 DE0007203275 DK0010268606 DE000A0D6554

AXC0167 2018-05-04/12:15