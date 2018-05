630 Millionen US-Dollar spielte der neueste Actionfilm Avengers: Infinity War am Startwochenende ein. Rekord! Dadurch schlug der Film mit der Power der Marvel-Superhelden die Erwartungen. Der Blockbuster gilt als heißer Kandidat auf die Top drei der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Im Jahr 2018 klingeln die Disney-Kassen bereits zum zweiten Mal, denn zuvor räumte der Unterhaltungskonzern mit dem Streifen Black Panther an der Kinokasse ab. Bislang spielte er 1,3 Milliarden US-Dollar ein und zählt somit bereits zu den zehn erfolgreichsten Filmen. 2009 ging die Comic-Schmiede Marvel in den Disney-Konzern über, Spiderman und Mickey Maus unter einem Dach. Der Kaufpreis von vier Milliarden US-Dollar dürfte sich Disney bereits doppelt und dreifach gerechnet haben. Dafür sorgten auch Spidermans Kollegen wie Captain America oder Iron Man. Nicht nur im Kinosaal läuft es für Disney, auch die Freizeitparks bleiben ein Gewinnbringer. Selbst ESPN, das in der Vergangenheit stets Anlass für mehrere Haare in der Suppe bot, könnte mit einer neuen App positiv überraschen. Technisch ...

