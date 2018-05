Am Donnerstag ging es für die Aktie von Nordex deutlich nach unten. Ist dies schon ein Verkaufssignal, fragen sich charttechnische Analysten mit Blick auf ein Tagesminus von 3,4 %, zumal es auch am Freitag deutlich nach unten geht? Nein, antworten die Experten. Denn der Wert ist noch im charttechnischen Aufwärtstrend. Hier sind lediglich Gewinnmitnahmen zu erkennen, die in einem solchen Aufwärtslauf durchaus üblich sind. Deshalb liege hier ein Kaufsignal mit Kurszielen von 10 Euro bzw. darüber ... (Moritz von Betzenstein)

