Am deutschen Aktienmarkt läuft eine Zwischenerholung. Das Ziel liegt um 13.000 Punkte. Für Entwarnung aber ist es zu früh, denn immer mehr Einzelwerten geht die Luft aus - vor allem in Amerika.

Die amerikanische Notenbank hat die Zinsen nicht angehoben. Das ist keine Überraschung. Dennoch gibt es neue Tendenzen, zumindest Justierungen: Die Inflation kommt langsam in die gewünschte Flughöhe von zwei Prozent. Das Wirtschaftswachstum hält sich, könnte aber 2019 etwas nachlassen. Für die Zinspolitik der Fed heißt das: Bei der Sitzung im Juni dürfte die nächste Erhöhung anstehen, womöglich um 25 Basispunkte. Im weiteren Jahresverlauf könnte die US-Notenbank dann noch zweimal an der Zinsschraube drehen. 2019 wären dann wegen der nachlassenden Konjunktur weniger Erhöhungen zu erwarten, wahrscheinlich nur noch eine oder zwei.

In Europa zeichnet sich ein anderes Szenario ab. Die Inflation liegt derzeit nur bei 1,2 Prozent. Das ist weit entfernt vom Ziel zwei Prozent. Immer mehr Investoren stellen sich die Frage, ob die EZB ihr Anleihekaufprogramm, das erst einmal bis Ende September terminiert ist, vielleicht nicht doch fortsetzt. Die Entscheidung darüber dürfte im Juni, spätestens im Juli fallen.

Dass die Inflation in Europa nicht anspringt, setzt dem möglichen Zinsanstieg Grenzen. Mit 0,53 Prozent liegt die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen (Bunds) derzeit weit unter dem Februar-Hoch bei 0,76 Prozent. Schon seit drei Monaten zeigt die kurzfristige Zinstendenz in Europa wieder nach unten. Es ist zwar immer noch möglich, dass dies ein Baustein einer großen Zinswende wird; doch auch dann dürfte der faktische Zinsanstieg in Europa moderat ausfallen und weit entfernt sein von früheren Höhen. Die Abwärtsdynamik der Zinsen in Europa bis zum bisherigen Tiefpunkt Mitte 2016 war wesentlich höher als seitdem die Aufwärtsdynamik.

Droht am deutschen Anleihemarkt ein Crash?

Mit 2,95 Prozent Rendite bieten zehnjährige US-Staatsanleihen (Treasuries) gut 2,4 Prozentpunkte mehr Rendite als Bunds. Zudem besteht in den USA ein stabile Aufwärtstendenz, die durchaus zu einer klassischen Zinswende passt und in den nächsten Jahren Zinsen von vier bis fünf Prozent realistisch macht. ...

