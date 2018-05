Die deutsche Schlüsselindustrie erlebt einen Höhenflug. Die Auftragseingänge im Maschinenbau legen im ersten Quartal zu. Auch für das Gesamtjahr ist die Branche zuversichtlich - trotz des internationalen Handelsstreits.

Die starke Konjunktur kurbelt das Geschäft der deutschen Maschinenbauer weiter an. Im ersten Quartal stiegen die Auftragseingänge in der hiesigen Schlüsselbranche preisbereinigt (real) um 7 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum, wie der Branchenverband VDMA an Freitag in Frankfurt mitteilte.

Dabei profitierten die Maschinenbauer insbesondere von einer starken Nachfrage aus Deutschland (plus 9 Prozent). Die Bestellungen aus dem Ausland stiegen von Januar bis März ferner um 6 Prozent. Die Orders von Kunden aus dem Euroland kletterten dabei um 10 Prozent, jene aus Ländern außerhalb ...

