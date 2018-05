-------------------------------------------------------------- Jetzt bewerben http://ots.de/uukqnk --------------------------------------------------------------



Deutschlands größte Nachrichtenagentur zeichnet wieder die Infografiken des Jahres aus. Grafiker und Designer können sich ab sofort mit ihren preiswürdigen Arbeiten für den dpa-infografik award bewerben. Klarheit, Lesbarkeit, Ästhetik und Nutzwert stehen im Mittelpunkt der drei Wettbewerbskategorien. Am 22. November werden die besten Grafiken im dpa-Newsroom in Berlin prämiert.



"In unserer komplexen Welt brauchen Leser passende Erzählformate, die Zusammenhänge genau auf den Punkt bringen. Und zwar künstlerisch und handwerklich perfekt umgesetzt", sagte Raimar Heber, Art Director bei dpa-infografik und Initiator des Wettbewerbs. "Genau das ist die Aufgabe und auch die Stärke der Infografiken, die wir im Rahmen unseres Wettbewerbs auszeichnen", so Raimar Heber weiter.



"Auch Unternehmen und Institutionen setzen zunehmend auf Infografiken, um vielschichtige Strategien und Produkte zu visualisieren", sagte Frank Rumpf, Geschäftsführer von dpa-infografik und Jurymitglied beim Award. "Dieser Trend spiegelt sich in unseren diesjährigen Wettbewerbskategorien wider: Neben der nachrichtlichen Infografik und der Sonderkategorie Demografischer Wandel suchen wir auch die besten Arbeiten aus den Kommunikationsabteilungen der Unternehmen", erklärte Frank Rumpf weiter.



Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Medienhäusern, Grafikstudios und Nachrichtenagenturen, als auch an selbstständige Grafiker, Designer und Gestalter. Gleiches gilt für Beschäftigte in Unternehmen und Institutionen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewerben sich im eigenen Namen unter Angabe des Arbeitgebers oder Auftraggebers. Zugelassen zum Wettbewerb sind Infografiken aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Eine fünfköpfige Expertenjury mit Vertretern aus Medien, Kommunikation und Lehre sichtet die Einreichungen und entscheidet über die Platzierungen. Alle Grafiken, die eingereicht werden, müssen im Zeitraum vom 1. Oktober 2017 bis 30. September 2018 publiziert worden sein. Einsendeschluss ist der 30. September 2018. Die Teilnahme am dpa-infografik award ist kostenlos.



Kategorien



1. Nachrichtliche Infografiken



In dieser Kategorie stehen redaktionelle Infografiken im Mittelpunkt, die für Nachrichten, Features und Reportagen produziert wurden, um ein Thema zu visualisieren. Tagesaktuell oder über einen längeren Zeitraum. Print und Online gleichermaßen. Hier zählen die besondere Idee, der innovative Blick und die handwerkliche Umsetzung.



2. Infografiken der Unternehmenskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit



In dieser Kategorie sind Infografiken willkommen, die von Unternehmen, Organisationen oder Institutionen erstellt worden sind. Sie können ein Produkt, ein politisches Ziel oder komplexe Abläufe visualisieren. Die Infografiken in dieser Kategorie wurden für die Pressearbeit, für Social Media oder für die direkte Kundenkommunikation verwendet und heben sich durch besondere Zugänglichkeit oder Originalität von üblichen Grafiken in der Kommunikation ab.



3. Sonderkategorie - Infografiken zum demografischen Wandel und zur alternden Gesellschaft



Die Deutschen werden immer älter: Aspekte wie Gesundheit, Pflege, Wohnen, Freizeit, Bildung und Mobilität stehen oft im Mittelpunkt der Berichterstattung. In diese Sonderkategorie gehören alle Infografiken, die dabei helfen, dieses wichtige Thema zu erklären und seine Bedeutung für unsere Gesellschaft herauszustellen.



Jury



Thomas Heumann (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Frank Rumpf (Deutsche Presse-Agentur) Michael Stoll (Fachhochschule Augsburg Petra Sammer (Kommunikationsberaterin) N.N.



Preise



Es werden in jeder Kategorie drei Preise verliehen



1. Preis: 500 Euro 2. Preis: 350 Euro 3. Preis: 200 Euro



Beurteilungskriterien



Die Beurteilungskriterien umfassen Klarheit, Lesbarkeit, Ästhetik und Nutzwert. Die besten Infografiken werden von einer unabhängigen Jury ausgewählt. Prämiert wird der Grafiker, der die Grafik gestaltet hat (nicht die Zeitung, das Portal, das Unternehmen oder die Agentur). Die Print-Grafiken müssen als ganze Original-Belegseiten eingeschickt werden und dürfen nicht auf Karton oder andere Träger aufgeklebt sein. Keine Ausschnitte, keine Kopien.



Bewerbungen einreichen http://dpaq.de/neDLE



Über dpa infografik



Die dpa-infografik GmbH mit ihrer Redaktion im dpa-Newsroom in Berlin ist eine 100-prozentige Tochter der dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH und die größte Infografik-Agentur im deutschsprachigen Raum. Sie bestimmt seit mehr als 70 Jahren den Markt für grafisch aufbereitete Informationen: Karten, Schaubilder, Infografiken und Charts.



www.dpa-infografik.com



Über dpa



Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) wurde 1949 gegründet und gehört zu den weltweit führenden unabhängigen Nachrichtenagenturen. dpa beliefert Medien, Unternehmen und Organisationen mit redaktionellen Angeboten. Dazu zählen Texte, Fotos, Videos, Grafiken, Hörfunkbeiträge und andere Formate. Als international tätige Agentur berichtet dpa in den vier Sprachen Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch. Rund 1000 Journalisten arbeiten von mehr als 160 Standorten im In- und Ausland aus. Gesellschafter der dpa sind 180 deutsche Medienunternehmen. Die dpa-Redaktion arbeitet nach den im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unabhängig von Weltanschauungen, Wirtschaftsunternehmen oder Regierungen. Die Zentralredaktion unter der Leitung von Chefredakteur Sven Gösmann befindet sich in Berlin. Die Geschäftsführung um ihren Vorsitzenden Peter Kropsch ist am Unternehmenssitz in Hamburg tätig. Vorsitzender des Aufsichtsrats ist David Brandstätter (Main-Post GmbH, Würzburg).



Internet: www.dpa.com (deutsch, englisch, spanisch, arabisch) Social Web: www.dpa.com/de/social-media



