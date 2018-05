Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts014/04.05.2018/12:00) - Der Einstieg in die Additive Fertigung (AM) von Serien- und Endkundenteilen stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar: Standards, Dimensionierungsgrundlagen, Konstruktionsmethoden, technisch-wirtschaftliche Berechnungsgrundlagen und CAD-Tools existieren zum Großteil noch nicht oder sind wenig etabliert. Erfahrung und Know-how für die Entwicklung additiv gefertigter Endkundenteile muss erst noch aufgebaut werden. Industrieunternehmen, die das Ziel haben, additive Verfahren zu implementieren, sehen sich daher schnell zahlreichen Fragestellungen gegenüber. Mit dem Fachbuch greifen bekannte Experten der ETH Zürich diese Fragestellungen auf und erläutern die vielseitigen Möglichkeiten der AM umfassend und mit der notwendigen Tiefe anhand erfolgreicher Produktbeispiele aus der Industrie. Somit wird dem Leser nicht nur ein Grundlagenwerk, sondern auch ein praxisnaher Leitfaden an die Hand gegeben, mit dessen Hilfe er AM verstehen und umsetzen kann. Auszüge aus dem Inhalt: * Welche AM-Verfahren gibt es? Und welche Verfahren eignen sich für industrielle Endkundenbauteile? * Wie können AM-Verfahren mit konventioneller Fertigung kombiniert werden? * Wie sieht die digitale Prozesskette aus? * Welche Qualität haben AM-Bauteile? Wie kann sie geprüft werden? * Wie sieht die Kostenstruktur von AM-Bauteilen aus? * Was sind etablierte Anwendungsfelder für AM? * Wie werden Bauteile für AM optimal konstruiert? * Wie sehen die Schritte aus, mit denen sich AM erfolgreich im Unternehmen implementieren lässt? Christoph Klahn (Hrsg.)/Mirko Meboldt (Hrsg.) Entwicklung und Konstruktion für die Additive Fertigung 1. Auflage 2018 208 Seiten Preis 49,80 EUR ISBN 978-3-8343-3395-7 Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden - auch als eBook: https://www.vbm-fachbuch.de/516-entwicklung-und-konstruktion-fuer-die-additive-f ertigung.html Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de. Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180504014

