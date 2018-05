Frankfurt - Auch wenn aufgrund der Feiertage in Japan keine ökonomischen Daten zur Veröffentlichung anstehen, zeigte sich der Euro seit gestern vor allem gegenüber dem Yen von seiner schwachen Seite, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Der EUR/JPY (ISIN EU0009652627/ WKN 965262) scheine in Richtung des unteren Endes seiner projizierten Seitwärtsentwicklung zwischen 130,00 und 133,10 rutschen zu wollen.

