Zürich - Die Swiss Re ist im ersten Quartal kräftig gewachsen. Das Preisgefüge an den Rückversicherungsmärkten scheint sich weiter aufzuhellen und so hat der Konzern unter anderem in Asien neues Geschäft dazugewonnen. Unter dem Strich verdiente die Swiss Re weniger als noch vor Jahresfrist, was jedoch auf Anpassungen in der Rechnungslegung zurückzuführen ist. News zum Thema Softbank gab es in der Mitteilung vom Freitag indessen keine.

Die Swiss Re sei in einem preislich nach wie vor anspruchsvollen aber verbesserten Markt expandiert, wird Konzernchef Christian Mumenthaler in der Mitteilung zitiert. Die gebuchten Bruttoprämien wuchsen gruppenweit um 13 Prozent auf 11,5 Milliarden US-Dollar. Dazu hätten alle Geschäftssegmente einen Beitrag geleistet. Etwas Hilfe kam aber auch von Seiten der Wechselkurse.

Besonders stark legte die Swiss Re in der Leben- und Krankenrückversicherung (L&H Re) zu: Da zog das Prämienvolumen um gut einen Fünftel auf knapp 4 Milliarden an. Nebst Asien war auch die Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika ein Wachstumstreiber.

Aussergewöhnlich viel Geld sei der Sparte Life Capital zugeflossen, wo Swiss Re Lebensversicherungsbestände aufnimmt und diese bis zum Ablauf der Verträge betreut beziehungsweise abwickelt. Die Einnahmen in dieser Sparte verdoppelten sich auf 1,4 Milliarden.

Höhere Preise

Aber auch im Hauptgeschäft, ...

