BERLIN (Dow Jones)--Im Steuerskandal um die umstrittenen "Cum/Ex"-Aktiengeschäfte bahnt sich laut einem Bericht eine spektakuläre Kronzeugen-Regelung an. Fünf Drahtzieher und Mitwisser von Aktiengeschäften, bei denen der Fiskus nach Erkenntnissen der Behörden um mehr als 5 Milliarden Euro betrogen worden sei, sollten ohne Strafe davonkommen, berichtete die Süddeutsche Zeitung (SZ). Nach Informationen von SZ, NDR und WDR habe die Staatsanwaltschaft Köln einen entsprechenden Vorstoß beim Landgericht Bonn unternommen.

In einer "Prüfbitte" legten die Ermittler dem Gericht nahe, nach Paragraf 46 b Strafgesetzbuch von einer Strafe für diese fünf Kronzeugen abzusehen, die umfassend ausgesagt hätten. Die Geschäftsleute, darunter Börsenhändler aus dem Ausland, hätten den Behörden tiefe Einblicke in mutmaßlich schwere Steuerstraftaten ermöglicht, auf deren Basis Ermittler und Justiz nun gegen zahlreiche Banken vorgehen könnten, die den Fiskus jahrelang systematisch ausgenommen haben sollen.

Die Vernehmungsprotokolle der fünf Beschuldigten umfassen laut den Angaben etliche hundert Seiten. In einer Art Geheimsprache seien die Geschäfte demnach eingefädelt und die Profite hinterher aufgeteilt worden. Bei den Banken, die dabei mitgemacht haben sollen, handele es sich um namhafte Institute aus dem In- und Ausland. Als bislang einziges großes Institut habe die Hypo Vereinsbank Verfehlungen zugegeben und mit einem früheren Geschäftspartner rund 200 Millionen Euro an den Fiskus zurückgezahlt. Andere Geldhäuser verhandelten mit den Behörden.

Staatsanwaltschaft betritt Neuland

Die umstrittenen Geschäfte waren Steuergestaltungen, durch die Banken und Anlegern zuvor gar nicht gezahlte Steuern erstattet wurden. Durch Leerverkäufe von Aktien um den Dividendenstichtag herum ("Cum/Ex") kam es zu einer doppelten Ausstellung von Dividendenbescheinigungen und in der Folge zu einer mehrfachen Erstattung tatsächlich nur einmal gezahlter Kapitalertragsteuern. Solche Geschäfte waren bis 2012 möglich, nach Ansicht der Bundesregierung jedoch nicht erlaubt.

"Cum/Ex-Geschäfte waren und sind rechtswidrig", stellte ein dazu vom Bundestag eingesetzter Untersuchungsausschuss in seinem Abschlussbericht im vergangenen Juni fest. Bestimmte Marktakteure hätten aber bewusst ihre Anlagestrategie vor den Behörden verschleiert. Der Ausschuss habe ein "kriminelles Netzwerk von Banken, Investoren und Beratern offengelegt", hieß es von der SPD. Verfehlungen der Politik sah der Ausschuss in dem Abschlussbericht aber nicht, der allerdings nur von den Koalitions-Fraktionen getragen worden war. Die Opposition hatte hingegen harte Kritik geübt.

Laut WDR betritt die Kölner Staatsanwaltschaft mit der Kronzeugenregelung in einem großen Wirtschaftsverfahren juristisches Neuland. Damit sie greifen könne, müssten die Richter nun zunächst klären, ob die umstrittenen Steuererstattungen wirklich illegal gewesen seien.

