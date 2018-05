Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch nach einem Kursrückgang sei die Aktie des Finanzinstituts immer noch nicht unterbewertet, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibe weiterhin vorsichtig, was den Ausblick betrifft./tih/ag Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008019001