NFON AG: NFON erzielt mit Vector Pyme Vereinbarung um Expansion zu forcieren

PRESSEMITTEILUNG

NFON erzielt mit Vector Pyme Vereinbarung um Expansion zu forcieren

- Auf Basis dieser Partnerschaft wird die Vector ITC Group mehr als 900 Kunden bis zum Jahr 2022 zu NFON migrieren

München, 04. Mai 2018 - Die NFON AG, der einzige paneuropäische Cloud PBX-Anbieter, hat eine Vereinbarung mit dem spanischen Digitaltechnik-Anbieter Vector ITC Group getroffen. Diese Allianz, die als Erweiterung der bereits im Jahr 2015 unterzeichneten Partnerschaft gilt, beinhaltet ein Upgrade und die vollständige Migration der Inhouse-Nebenstellen der Vector ITC Group sowie eine sofortige Migration bestehender Kunden zu NFON. "Diese Partnerschaft ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Expansions- und Internationalisierungsstrategie. Damit unterstreichen wir erneut unseren Anspruch, die Nummer eins in Europa zu werden", so César Flores Rodríguez, Chief Sales Officer der NFON AG. Dank dieser neuen Vereinbarung wird die Vector ITC Group (über die Vector Pyme Division) außerdem technischen Support und Post-Sales-Services (Helpdesk) anbieten. Damit erweitert und betreut Vector sein Kundenportfolio aus aktuellen und potenziellen NFON-Kunden in Spanien. Darüber hinaus wird Vector Pyme durch diese Vereinbarung zum Premium Partner. Zudem bringt Vector Pyme mit dieser Allianz fundiertes technisches und Service-Know-how zu virtuellen Cloud-Lösungen auf den spanischen Markt und sorgt so für ein hervorragendes Kundenerlebnis. "Der Post-Sales-Service ist ein wichtiger Baustein, wenn es um die Anschaffung einer Cloud- Telefonanlage geht. Bei Vector haben wir mehr als 15 Jahre Erfahrung im Post-Sales-Cloud-PBX-Bereich in Spanien. So gewährleisten wir ein hervorragendes Kundenerlebnis auf der Seite des technischen Supports als auch bei der persönlichen Kundenbetreuung. Mit dieser Vereinbarung wird unserem Partner NFON Iberia der beste Service in Landessprache garantiert", erklärt Manuel Quílez, Leiter von Vector Pyme. Eine globale Kommunikations- und Marketingkampagne ist in Vorbereitung, um neue Geschäftskontakte im Cloud PBX-Markt zu generieren. Vier wesentliche Bausteine. Die Allianz zwischen NFON Iberia und der Vector ITC Group durch Vector Pyme steht auf vier Säulen: 1. Komplette Umstellung der Inhouse-Telefonielösung der Vector ITC Group auf die NFON Telefonanlage aus der Cloud 2. Migration von 200 Vector KMU-Geschäftskunden auf die NFON-Lösung zum Ende des zweiten Quartals 3. Umzug weiterer 700 Vector Kunden zu NFON bis 2022 4. Akquise von Unternehmen, die noch nicht zum Kundenstamm der Vector ITC Group gehören "Spanien ist einer der europäischen Schlüsselmärkte in unserer Internationalisierungsstrategie. Darüber hinaus ist die Vector ITC Group mit ihrem Engagement für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit als schnell wachsender Technologiekonzern der perfekte Partner. Daher ist diese Vereinbarung ein Meilenstein im Zuge der Digitalisierung der iberischen Halbinsel. Zusätzlich bietet Vector NFON Unterstützung in der Landessprache, was ein wertvoller Wettbewerbsvorteil ist", ergänzt Miguel Gillis, Geschäftsführer von NFON Iberia. Juan Manuel Rebollo, Generaldirektor der Vector ITC Group, sieht die Partnerschaft als Fortschritt für den Digitalisierungsprozess in Spanien. "Die Partnerschaft mit NFON bedeutet, dass wir mit einem der führenden Anbieter im Markt für cloudbasierte Telefonanlagen zusammenarbeiten. Mit seiner State of the Art-Technologie erfüllt NFON alle Anforderungen der Business-Kommunikation", fügt Rebollo hinzu. NFON ist die neue Freiheit der Business-Kommunikation. Die NFON AG bietet maßgeschneiderte, intuitive Lösungen für moderne Kommunikationsbedürfnisse von Unternehmen in aktuell 13 europäischen Ländern an. Hans Szymanski, Chief Executive Officer und Chief Financial Officer, NFON AG: "Die NFON AG hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. Mit der Partnerschaft belegen wir erneut die hohe Nachfrage nach unserem Produktportfolio aus der Cloud." Medienkontakte NFON AG Thorsten Wehner Vice President Public Relations +49 89 45 300-121 thorsten.wehner@nfon.com 100zehn GmbH Timm Caspari +49 89 55 27 06 20 nfon@100zehn.de Über die NFON AG Die NFON AG mit Headquarter in München ist der einzige paneuropäische Cloud PBX Anbieter und zählt über 15.000 Unternehmen in 13 europäischen Ländern zu seinen Kunden. NFON, die Telefonanlage aus der Cloud, bietet über 150 Funktionen sowie eine nahtlose Integration von Premium Solutions. Mit unseren intuitiven Kommunikationslösungen ermöglichen wir Europas Unternehmen jeden Tag ein wenig besser zu werden. NFON ist die neue Freiheit der Business-Kommunikation. http://www.nfon.com/ About Vector ITC Group Vector ITC Group is a 100% Spanish-owned technology group, formed by Vector ITC, Vector Pyme, Vector Ignite and with a stake in Keyland, Vector Pyme and Management Consulting. Vector was established in 2002 and was merged to form Vector ITC Group in 2014. Employing 2000 professionals, it offers its services in Spain (Madrid, Coruña, Albacete, Córdoba, Segovia, León, Ávila, Bilbao and Málaga) and it has international offices in Peru, Brazil, Chile, Mexico, Colombia, the United Kingdom and Germany. Vector ITC Group is a technology and digital services provider that supports its clients from the beginning of their technological transformation to the end of the process. It offers innovative solutions that allow clients to meet their business objectives in an efficient and cost-effective manner, adapting them to new client relationships. Vector ITC Group develops technology by and for people, our growth driven by innovation and people as our source of inspiration. Smart technology which instills trust and confidence and facilitates critical projects. http://www.vectoritcgroup.com About Vector Pyme Vector Pyme, is the business division of Vector ITC Group that helps small, medium-sized companies and professionals to grow and innovate according to their needs and investment capacity. With a portfolio of over 1000 customer its main services focus on digital marketing, technology and the telecommunications sector. 