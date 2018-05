Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen zum ersten Quartal von 138,50 auf 151,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nach einem starken Auftaktquartal und einem Rekordauftragseingang die Schätzungen erhöht, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management des Herstellers von Vakuumpumpen habe den Zyklus in der Halbleiterbranche für noch nicht auf seinem Höhepunkt erachtet./bek/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0116 2018-05-04/12:58

ISIN: DE0006916604