Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jenoptik vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,00 Euro belassen. Die Ergebnisse dürften so gut ausgefallen sein wie noch nie in der Firmengeschichte, schrieb Analyst Robin Brass in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor allem das auf den Weg gebrachte Mautkontrolle-Projekt Toll Collect dürfte die Umsätze in der ersten Jahreshälfte stark nach oben treiben./kro/bek Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006229107