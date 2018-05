Zehntausende von Investoren werden an diesem Wochenende zur Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) nach Omaha reisen - einer Veranstaltung, die Warren Buffett als "Woodstock für Kapitalisten" bezeichnet. Und darauf sollten die Aktionäre im Quartalsbericht zu Q1 (4. Mai) und auf der Hauptversammlung (5. Mai) achten. 1. Neue Buchführung In seinem diesjährigen Brief an die Aktionäre warnte Warren Buffett die Anleger vor einer bevorstehenden Änderung in der Rechnungslegung, die laut ihm zu "wirklich wilden und kapriziösen Schwankungen im Gewinn von [Berkshires] GAAP" führen würde. In der Vergangenheit wurden die Gewinne oder Verluste im riesigen Aktienportfolio von Berkshire bis zum Verkauf der ...

