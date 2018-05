Die Investoren haben viele verschiedene Strategien zur Verfügung, um Vermögen an der Börse aufzubauen. Einkommensanleger tendieren dazu, vor allem Aktien mit Dividenden zu kaufen. Value-Investoren versuchen, Aktien zu kaufen, die unter ihrem inneren Wert gehandelt werden. Wachstumsinvestoren hingegen streben den Kauf von Unternehmen an, die das größte Kurspotenzial besitzen, wobei die traditionellen Bewertungskennzahlen, die im Allgemeinen hier teuer erscheinen, in den Hintergrund treten. Wachstumsinvestitionen sind für viele Investoren sehr attraktiv, da der frühzeitige Kauf der richtigen Unternehmen zu lebensverändernden Renditen führen kann. Unternehmen, die ein enormes Aufwärtspotenzial versprechen, handeln jedoch in der Regel mit hohen Bewertungen. Das erhöht das Risiko, ...

