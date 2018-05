Wenn man sich die am schnellsten wachsenden Industrien in Nordamerika ansieht, steht die legale Marihuana-Industrie wahrscheinlich ganz oben auf der Liste. Laut der kürzlich aktualisierten langfristigen Prognose der Cowen Group könnte die legale Cannabis-Industrie bis 2030 einen Jahresumsatz von 75 Milliarden US-Dollar erreichen. Unterdessen schätzt das Forschungsunternehmen ArcView Group, dass der legale Cannabis-Absatz in Nordamerika von 9,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf mehr als 47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigen könnte. Wie kommt es zu dieser Entwicklung? Wir erleben gerade eine große Veränderung in der öffentlichen Wahrnehmung von Cannabis. Wenn wir ins Jahr 1995 zurückblicken, das Jahr, bevor ...

