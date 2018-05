Waren seinerzeit messtechnische Aufgaben und Prüfstände eher Insellösungen, entstanden mit der Ethernet-Schnittstelle in der Messtechnik neue Möglichkeiten, wie vollautomatisierte Datenarchivierungs- und Backuplösungen - ganz ohne Datentausch per Diskette. Zudem wurde die Arbeit zwischen Versuch und Auswertung deutlich effizienter.

Bedingt durch die weite Verbreitung der Ethernet-Netzwerkschnittstelle in der Technik und in der Officewelt, ist heute quasi jedes hochwertige Datenerfassungsgerät ebenfalls mit der Schnittstelle ausgestattet. Längst betrachtet die IT diese Geräte als ganz normale Teilnehmer in ‚ihrem' Netzwerk. Aber genau dort liegen oftmals die Schwierigkeiten, Probleme und Reibungspunkte.

Messtechnik und IT im Gegensatz

Messtechnische Aufgaben sind heute sehr vielfältig und gleichzeitig wachsen Messtechnik und IT zusammen. Daraus resultieren die unterschiedlichsten Probleme im Zusammenspiel der beiden Welten. Im Folgenden sind typische Beispiele aufgelistet, die für reichlich Konfliktpotenzial zwischen Messtechnikern und IT-lern sorgen:

Updates der Rechner und Server: Messdatenerfassungen sind oft für den 24/7-Betrieb ausgelegt. Die IT fährt jedoch abends ...

Den vollständigen Artikel lesen ...