Die Auswanderung aus Afrika könnte bei unseren frühen Vorfahren Kopfschmerzen ausgelöst haben. Forscher sind Spuren zur Herkunft von Migräne nachgegangen.

Stress, Hormonschwankungen oder bestimmte Lebensmittel: Migräne-Attacken können viele Auslöser haben. Und längst nicht alle Mechanismen sind bis jetzt wissenschaftlich genau untersucht. Wie die anfallartigen Kopfschmerzen überhaupt auf uns gekommen sind, dafür haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (MPI) in Leipzig jetzt wichtige Hinweise gefunden.

Im Fachmagazin "PLOS Genetics" berichten die Forscher, dass eine genetische Variante, die es unseren Ahnen ermöglichte, sich an kälteres Klima anzupassen, auch mit Migräne in Verbindung gebracht wird. Mit anderen Worten: Als unsere frühen Vorfahren den warmen afrikanischen Kontinent verließen und sich auch kühlere Weltgegenden erschlossen, half ihnen ein bestimmtes Gen, sich an die neuen Wetterbedingungen anzupassen. Doch gleichzeitig machte es sie auch anfällig für Migräne.

Migräne ist eine neurologische Erkrankung mit zahlreichen möglichen Symptomen, die von Lichtempfindlichkeit und Sehstörungen über Übelkeit und Erbrechen bis hin zu pulsierenden, sehr heftigen Kopfschmerzen reichen. Laut der Weltgesundheitsorganisation ...

