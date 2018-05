Stuttgart - Vergangene Woche war die PNE Wind am Kapitalmarkt aktiv, so die Börse Stuttgart.Das Cuxhavener Unternehmen habe einen neuen Bond (ISIN DE000A2LQ3M9/ WKN A2LQ3M) mit einem Volumen von 50 Mio. Euro emittiert. Das Papier sei am 2. Mai 2023 fällig und der jährliche Zinssatz belaufe sich auf 4,0 Prozent. Bei einem aktuellen Kurs von 101,20 Euro rentiere der Bond bei 3,7 Prozent. Die Unternehmensanleihe sei mit einer kleinsten handelbaren Einheit von 1.000 Euro begeben worden und sei von Seiten des Emittenten zwischen dem 02. Mai 2021 und dem 01. Mai 2022 zu 102 Prozent sowie ab dem 02. Mai 2022 zu 101 Prozent kündbar. Die PNE Wind AG plane und realisiere Windparkprojekte an Land und auf See. Die Creditreform bewerte das Unternehmen mit BB. (04.05.2018/alc/n/a)

