Berlin - In den USA mehren sich die Stimmen, die vor einer Rückkehr der Stagflation warnen, so Sascha Sadowski, Finanzexperte beim Online-Broker LYNX.Dieses Phänomen, bei dem gleichzeitig die Preise steigen würden und das Wirtschaftswachstum stagniere, habe die USA in den 1970er Jahren fest im Griff gehabt und sich bereits damals als finanz- und fiskalpolitische Herausforderung erwiesen. "Wenn die Wirtschaft angekurbelt werden soll, senken die Notenbanken im Normalfall die Zinsen. Soll hingegen einer hohen Inflationsrate entgegengewirkt werden, werden diese erhöht. Bei der Stagflation haben die Notenbanken also die Wahl zwischen Pest und Cholera, denn egal, für welche der beiden Maßnahme sie sich entscheiden, eines der beiden Symptome wird unweigerlich verschlimmert, erkläre Sascha Sadowski die Herausforderungen bei der Bekämpfung einer Stagflation.

