Hamburg - Der iBoxx Corporates Index zeigte bislang keine Reaktion auf die enttäuschenden europäischen Konjunkturdaten (u.a. Ifo-Index) der vergangenen Woche, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Mit 46,2 Basispunkten bleibe der Gesamtindex nahezu unverändert zur Vorwoche. Auch branchenseitig würden die Analysten keine neuen Dynamiken wahrnehmen. Jedoch lohnt wie immer ein Blick auf den Kreditmarkt und das "Bank Lending Survey" (BLS) der EZB, welches in der vergangenen Woche erschien, so die Analysten der HSH Nordbank AG.

