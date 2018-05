Frankfurt - Mehr Risiko ist nicht mit mehr Ertrag gleichzusetzen, so die Experten von INVESCO.Auf dieser - inzwischen weitläufig akzeptierten - Erkenntnis gründe der Low Volatility Investing-Ansatz. Im risikoaversen Umfeld der vergangenen Jahre hätten Low Volatility- oder "Low Beta"-Strategien sehr starken Zulauf erfahren. Dadurch würden manche inzwischen einen "Crowded Trade" fürchten - dass sich also bereits zu viele Investoren in diesem Segment tummeln würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...