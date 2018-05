Das TSI-Wochenupdate rekapituliert die neuerliche Stärke im DAX: Auf lange Sicht hat der Index noch deutlich Nachholpotential gegenüber etwa dem Dow Jones. In der Wissensecke steht erneut die Börsenampel im Fokus: Im Standard-System leuchtet hier die Ampelfarbe anders als in den Börsendiensten TSI USA und eventuell demnächst auch TSI Premium. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.