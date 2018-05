Fundamental: Der Kaffeepreis erholt sich unter der Annahme, dass die Ernte in den großen Anbaugebieten doch nicht so groß ausfallen könnte wie zuvor erwartet. Zuletzt hatten die Analysten der Rabobank ihre Prognose verringert und auf den niedrigen Stand der Bestände in Relation zum Verbrauch hingewiesen. Ebenso gingen sie davon aus, dass in dieser Situation Änderung der Ernteaussichten, beispielsweise durch ungünstige Witterung, einen umso drastischeren Einfluss auf den Kaffeepreis haben und eine Kaufwelle auslösen könnten.

Technisch: Der Kaffeepreis setzte unverzüglich seine Mitte April gestartete Erholung fort und erreichte dabei ein Hoch um 126 US-Cents, das den höchsten Stand seit Anfang März darstellte. Zudem nahmen die Notierungen einen vorherigen Widerstand aus dem Markt, der die Hochs der Abwärtsbewegung verbunden hatte. Eine Erholung könnte auf kurze Sicht bis in den ...

