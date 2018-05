Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebit) sei besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Aber im weiteren Jahresverlauf müsse der Chemiekonzern das Betriebsergebnis in den Sparten Performance Products, Functional Materials & Solutions sowie Agrarchemie nun um ein Drittel steigern, damit die durchschnittlichen Markterwartungen erfüllt würden./ajx/tih Datum der Analyse: 04.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2018-05-04/13:17

ISIN: DE000BASF111