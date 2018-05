Köln (ots) - Die WDR mediagroup (WDRmg) hat ihre 100-prozentige Tochter, die RC Release Company, ins Mutterhaus eingegliedert. Die Release Company, geleitet von Geschäftsführer Ingo Vandré, und der Bereich Content Sales sind zu der neuen Abteilung Sales & Direct Publishing unter der Leitung von Ingo Vandré zusammengeführt worden.



Die neu geschaffene Abteilung bündelt den gesamten Bewegtbildvertrieb der WDRmg und ihrer Mandanten (Home Entertainment, Video-on-Demand, TV- und internationale Programm-Vermarktung). Dabei bleibt die Marke Release Company als Label erhalten für Veröffentlichungen von hauseigenen Programmangeboten und der Akquise von externen Lizenzen. Die Abteilung ist darüber hinaus zuständig für den Vertrieb von Hörfunkproduktionen und Ausschnittverwertung.



"Wir können stolz sein auf die bisherige Arbeit beider Teams. Ihre Zusammenlegung dient der optimalen Bedienung der heutigen Marktanforderungen unter einheitlicher Leitung. Mit dieser neuen Struktur werden wir dem Markt vollumfängliche Produktvermarktung aus einer Hand bieten und gleichzeitig die Weichen stellen für das erforderliche Wachstum im Bereich Home Entertainment und Digitalvertrieb", erklärt Michael Loeb, Sprecher der Geschäftsführung der WDRmg.



Ingo Vandré, Abteilungsleiter Sales & Direct Publishing: "Die Bündelung der gesamten Contentvermarktung, Produktentwicklung und unseres Mandantengeschäftes ist nicht nur eine sinnvolle Konsequenz, sondern die Basis für eine optimale Kundenbetreuung. Neben dem Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten werden wir vor allem in die Weiterentwicklung unserer digitalen Geschäftsfelder und mandantenfähigen Infrastrukturen investieren."



Die WDR mediagroup (WDRmg) ist die kommerzielle Tochtergesellschaft des Westdeutschen Rundfunks (WDR) mit Sitz in Köln. Neben dem Kerngeschäft der Werbezeitenvermarktung, des Programmvertriebs und des Merchandisings umfasst ihr Portfolio unter anderem barrierefreie Mediendienste und umfangreiche IT- & Broadcast Services.



