Das Vermieten von Wohnungen an Touristen ist beliebt, cool - und oft illegal. Nun geht der Staat erstmals massiv gegen die Boombranche vor.

Es sind die Fenster, die Michael Schwarz auf die Spur in die Illegalität führen. Auf Airbnb schaut er online, welche Wohnungen in seinem Viertel angeboten werden. Und das sind so einige. Hamburgs St. Georg ist auch bei Touristen beliebt, schöne Altbauten, lässige Cafés, und zur Alster sind es auch nur ein paar Gehminuten.

Schwarz klickt sich unermüdlich durchs Angebot, bis er Bilder findet, auf denen die Fenster der Wohnungen zu sehen sind. Die sind wie Fingerabdrücke: "An der Form der Fensterkreuze, dem Ausblick und an der gegenüberliegenden Fassade kann man meist das Haus genau identifizieren", sagt er. Schwarz, 67 Jahre alt, Versicherungsfachwirt im Ruhestand, lebt seit 1951 in St. Georg, ist im Einwohnerverein aktiv. Er kennt hier jede Straße, jedes Haus. Und mittlerweile auch fast jedes Fenster.

Auf dem Hansaplatz mitten in St. Georg präsentiert er die Ergebnisse seiner Fahndungsarbeit. Da, die Hochparterrewohnung über der Kneipe - eine Ferienwohnung. Der Altbau gegenüber - der dritte und vierte Stock werden an Touristen vermietet. Die Penthouse-Wohnung an der Ecke Rostocker Straße auch. Schwarz hat Touristen mit Rollkoffern und Putzkräfte in die Häuser gehen sehen. Er ist sich sicher, dass die Wohnungen länger als in Hamburg erlaubt vermietet werden - mindestens sechs Monate. "Ich bin jemand, der gerne beweisbare Belege und Fakten schafft." Es ist ein mühsamer Kampf. "Ich nenne das Zivilcourage. Den Bürgern wird hier Wohnraum weggenommen - und die Mieten steigen."

Er habe die Fälle beim Bezirksamt gemeldet. Doch passiert sei nichts. Für die Ahndung der "Zweckentfremdung von Wohnraum" gibt es in der Hamburger Verwaltung genau 8,7 Stellen - bei einer Million Wohnungen. Bis zu 50.000 Euro Ordnungsgeld könnten die Behörden verhängen. Theoretisch. In den vergangenen drei Jahren langten die Hamburger Ordnungshüter aber nur ein einziges Mal hin - und forderten 4000 Euro.Michael Schwarz weiß, wie schwer die wahren Vertragspartner von Vermietungsplattformen wie Airbnb und Co. auszumachen sind. Die Anbieter der Wohnungen verstecken sich hinter Vornamen, aber diese Anbieter sind häufig gar nicht die Vertragspartner von Airbnb. Diese bleiben im Hintergrund. Aus gutem Grund, so Schwarz: "Steuern zahlen die bestimmt nicht."

Genau an diesem Hebel setzt der Hamburger Senat nun an - und greift, anstelle seiner zahnlosen Bezirksämter, zur Steuerkeule. Denn bei Steuerhinterziehung zeigt der deutsche Staat null Toleranz - und verfügt über ein beachtliches Waffenarsenal. Offiziell mag der Finanzsenat zwar nur allgemein und etwas umständlich bestätigen, dass "im Rahmen von Steueraufsichtsmaßnahmen verschiedene Ermittlungen vorgenommen werden, um die hinter dem Angebot von Ferienwohnungen auf Online-Vermietungsplattformen stehenden Steuerpflichtigen zu identifizieren und die ordnungsgemäße Besteuerung sicherzustellen". Konkrete Maßnahmen könnten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht genannt werden.

Doch nach Informationen der WirtschaftsWoche kann man es viel griffiger formulieren: Der Hamburger Fiskus knöpft sich gerade das größte Vermittlungsportal Airbnb vor. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung vieler Plattform-Vermieter will der Senat zusammen mit dem Bundesfinanzministerium den kalifornischen Digitalkonzern mit EU-Sitz in Irland dazu bringen, die deutschen Personaldaten herauszurücken.Hanseatische Steuerfahnder gegen die Auswüchse des Silicon-Valley-Kapitalismus - es ist ein Präzedenzfall, der im Erfolgsfall die gesamte Boombranche trifft. Kooperieren nämlich die irischen Behörden und zwingen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...