Der Thermomix-Hersteller hat überraschend alle Anteile an Hello Fresh abgestoßen. Die Lieferung von Kochboxen soll aber weitergehen.

Seit Jahren träumt Vorwerk von einer "perfekten Welt rund um die Ernährung": Die Kunden der Küchenmaschine Thermomix suchen ein Rezept aus, die notwendigen Zutaten werden prompt nach Hause geliefert. Im Mai 2016 startete Vorwerk deshalb mit Hello Fresh einen sechsmonatigen Test mit Kochboxen und Rezepten für den Thermomix.

Inzwischen sind alle Rezepte des Berliner Start-ups für den digitalen Thermomix konfektioniert: von Spaghetti mit Sauerampfer-Pesto bis Thai-Curry mit Kokosmilch. Vor sechs Jahren beteiligte sich Vorwerk über seinen Investmentarm bereits an Hello Fresh. Strategisch gesehen eine ideale Ergänzung, so schien es.

Doch nun hat sich Vorwerk als Investor überraschend von Hello Fresh getrennt. Vorwerk Direct Selling Ventures hat seine Beteiligung an dem Lebensmittel-Lieferanten vollständig verkauft. Dies bestätigte Vorwerk auf Anfrage des Handelsblatts. Eine Begründung nannte das Wuppertaler Familienunternehmen nicht.

Das Paket von 5,9 Millionen Aktien - gut 3,6 Prozent des Grundkapitals - hat einen Börsenwert von 67,8 Millionen Euro.

