Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen notieren am Freitagmittag weiter mit leichten Aufschlägen. Die Anleger warten auf den letzten größeren Impulsgeber der Woche, den US-Arbeitsmarktbericht für April. Dieser könnte weitere Hinweise liefern, ob im laufenden Jahr noch zwei - wie bislang von der US-Notenbank avisiert - oder doch drei weitere Zinserhöhungen in den USA anstehen. Vor allem der Lohnkomponente kommt dabei erhöhte Aufmerksamkeit zu. Die Fed-Sitzung vom Mittwochabend hatte hier zunächst keine Klarheit gebracht.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.743 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es lediglich 0,1 Prozent auf 3.534 Zähler nach oben - hier drücken Abgaben im schwergewichteten Bankensektor. Die Börsen stehen ganz im Zeichen der weiter auf Hochtouren laufenden Berichtssaison. Hier wurden überwiegend starke Geschäftszahlen vorgelegt. Unterstützung für die Aktienmärkte kommt vom Euro, der deutlicher unter die Marke von 1,20 Dollar gefallen ist und Gutes für die zukünftigen Unternehmensgewinne der europäischen Unternehmen verheißt.

BNW mit schwachem Cashflow

Obwohl BMW auf der Ertragsseite mehr als geliefert hat, geht es für die Aktie um 1,2 Prozent nach unten. "Wer das Haar in der Suppe sucht, findet es beim Cashflow", so ein Marktteilnehmer. Auch Analysten streichen heraus, dass der freie Cashflow gegenüber dem Vorjahresquartal schwach aussehe. Dies liege unter anderem an den deutlich Abflüssen in Lagerbestände. Das Minus bei Linde von 2,7 Prozent und VW (minus 2,1 Prozent) ist rein optischer Natur - die Konzerne beglücken ihre Aktionäre am Freitag mit Dividendenzahlungen.

Für Gesprächsstoff sorgen dazu Vonovia und Bayer, die sich beide frisches Kapital besorgt haben. Vonovia fallen um 0,5 Prozent, Bayer steigen hingegen 1,1 Prozent. Vonovia hat eine knapp 1 Milliarde Euro schwere Kapitalerhöhung für die Finanzierung des Kaufs von Victoria Park in Schweden durchgeführt.

Bayer verkauft zur Finanzierung der Übernahme des US-Saatgutriesens Monsanto ihre restlichen Covestro-Aktien an Großinvestoren und nimmt damit 2,2 Milliarden Euro ein. Die Nachfrage nach den rund 28,8 Millionen Covestro-Aktien war hoch. Bayer konnte sie zu 75,50 Euro platzieren und musste damit einen nur geringen Abschlag von 1,2 Prozent auf den Schlusskurs gewähren. Covestro fallen um 0,9 Prozent auf 75,76 Euro.

BASF schlagen sich trotz Währungs-Gegenwind achtbar

BASF legen nach Zahlenausweis 1,1 Prozent zu. BASF hat sich laut NordLB zu Jahresbeginn "in einem schwieriger gewordenen, vor allem durch heftigen Gegenwind von der Währungsseite geprägten Umfeld recht achtbar geschlagen". Vor allem die Segmente Chemicals sowie Oil & Gas seien dabei erfolgreich gewesen. Für einen Freudensprung von 7,7 Prozent sorgen die Lanxess-Aktionäre. Der Spezialchemiekonzern hat den Ausblick erhöht und will das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen um 5 bis 10 Prozent steigern.

Im MDAX springen Rheinmetall um 4,7 Prozent. Besonders der Rüstungsbereich habe noch besser als erwartet abgeschnitten, die Auftragseingänge seien stark gewesen und gleichzeitig der Gewinn weniger deutlich zurückgegangen wie nach dem hohen Vorjahresvergleichsquartal befürchtet. Die Titel des Anlagenbauers Gea legen nach Zahlenausweis 0,3 Prozent zu. Bei Gabelstaplerhersteller Jungheinrich geht es 2,9 Prozent tiefer. Hier wird bei guter Auftragslage die Profitabilität bemängelt.

Kräftig unter Druck stehen Air France-KLM mit minus 7,3 Prozent. Hier sei so ziemlich alles schlechter ausgefallen als erwartet, heißt es im Handel. Zu dem höheren Verlust im Quartal geselle sich ein negativer Ausblick auf steigende Kerosinkosten und Belastungen durch den Euro und Streiks. Im Gegensatz dazu zeigt sich die Aktie der British-Airways-Mutter IAG 4,8 Prozent fester. Hier stieg der operative Gewinn deutlich. Auch Easyjet legen um 1,6 Prozent dank starker Passagierzahlen zu.

Europas Banken unter Druck

Druck in Europa gibt es auf die Aktien der französischen Bankenwerte. So ist bei der Societe Generale der Gewinn vor Steuern laut Händlern doch unter Erwartung ausgefallen und die Kernkapitalquote gesunken, was die Aktien 5,6 Prozent nach unten drückt. Auch BNP Paribas verlieren 2 Prozent wegen höherer Erwartungen. Bei HSBC in London geht es 2,7 Prozent tiefer trotz der Ankündigung eines milliardenschweren Rückkaufprogramms. Der europäische Bankensektor gibt als Schlusslicht 0,7 Prozent nach.

In der zweiten deutschen Reihe haussieren Pfeiffer Vacuum weiter. Dank einer Kaufempfehlung durch die Commerzbank geht es 8,1 Prozent nach oben. Freenet fallen indes 5,4 Prozent. Die am Vorabend vorgelegten Geschäftszahlen belegten, dass Investitionen in die Zukunft auf dem Ertrag lasteten, heißt es. Auch das mobile Kerngeschäft sei schwächer als erwartet ausgefallen. Für S&T geht es um 2,9 Prozent nach unten, obwohl der Quartalsausweis des österreichischen Technologiekonzerns als stark bezeichnet wird.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.533,57 0,13 4,45 0,85 Stoxx-50 3.080,01 0,25 7,68 -3,08 DAX 12.743,44 0,42 53,29 -1,35 MDAX 26.361,92 0,49 128,34 0,62 TecDAX 2.701,16 0,38 10,16 6,81 SDAX 12.435,99 0,09 10,75 4,62 FTSE 7.534,90 0,43 32,21 -2,41 CAC 5.496,82 -0,09 -4,84 3,47 Bund-Future 159,20% 0,03 -0,01 DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8:37 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1967 -0,17% 1,1972 1,1959 -0,4% EUR/JPY 130,39 -0,38% 130,64 130,39 -3,6% EUR/CHF 1,1942 -0,14% 1,1958 1,1945 +2,0% EUR/GBP 0,8818 -0,15% 0,8827 1,1331 -0,8% USD/JPY 108,97 -0,19% 109,13 109,02 -3,3% GBP/USD 1,3569 -0,04% 1,3562 1,3551 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.711,25 +0,3% 9.627,49 9.432,42 -28,9% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,54 0,53 0,11 USA 2 Jahre 2,48 2,47 0,59 USA 10 Jahre 2,93 2,95 0,52 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,71 68,43 +0,4% 0,28 +14,4% Brent/ICE 73,87 73,62 +0,3% 0,25 +13,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,78 1.312,14 -0,1% -1,36 +0,6% Silber (Spot) 16,41 16,44 -0,2% -0,03 -3,1% Platin (Spot) 901,60 905,50 -0,4% -3,90 -3,0% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,7% +0,02 -7,1% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2018 07:00 ET (11:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.