Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Querverweis: Video ist abrufbar unter: http://www.presseportal.de/nr/28249 -



- SKODA ist seit 26 Jahren offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner der Eishockey-WM der International Ice Hockey Federation (IIHF) - Die Shuttle-Flotte umfasst 50 Fahrzeuge für IIHF WM-Organisatoren - Highlights am Spielfeldrand: OCTAVIA COMBI RS, SUPERB COMBI und KAROQ prominent neben der Eisfläche platziert - SKODA Markenlogo ziert Banden und Bullykreise der WM-Spielstätten - Offizielle ,IIHF App' powered by SKODA liefert Live-Ticker, interessante Statistiken und spannende Hintergrundinfos - SKODA zeigt im Video, wie Pucks hergestellt werden (https://www.youtube.com/watch?v=yIqOVB3Q6bQ)



Bereits zum 26. Mal unterstützt SKODA die Eishockey-WM der International Ice Hockey Federation (IIHF), die vom 4. bis 20. Mai 2018 erstmals in Dänemark stattfindet. Als offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner stellt die tschechische Traditionsmarke den Organisatoren in Dänemark insgesamt 50 Automobile zur Verfügung. Seit 1992 haben die SKODA Modelle im Dienst der WM mehr als sechs Millionen Kilometer zurückgelegt. Darüber hinaus ist SKODA an den beiden Spielstätten der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Kopenhagen und Herning prominent vertreten und bietet den Zuschauern ein vielfältiges Rahmenprogramm.



"Unser Einsatz im Rahmen der IIHF Eishockey-WM blickt auf eine lange Tradition zurück und stellt eine wichtige Säule unserer Sponsoring-Strategie dar", sagt Alain Favey, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing. "Eishockey zählt zu den beliebtesten Sportarten im Heimatland unserer Marke sowie in vielen weiteren relevanten Zielmärkten. Allein 2017 haben über eine Milliarde Fans die IIHF Eishockey-WM im Fernsehen verfolgt. Mit diesem Sponsoring-Engagement haben wir die internationale Bekanntheit der Marke SKODA in den vergangenen Jahren deutlich erhöht", so Favey weiter.



Seit 1993 steht SKODA als offizieller Hauptsponsor der Eishockey-WM im Rampenlicht. Bereits ein Jahr zuvor startete das Engagement als Fahrzeugpartner. Damit hat das Unternehmen Geschichte geschrieben: 2017 erneuerte das Guinness-Buch der Rekorde den Eintrag des Automobilherstellers für das mit 25 Jahren weltweit längste WM-Sponsoring der Sporthistorie. 2018 ist SKODA nun bereits zum 26. Mal als Hauptsponsor live dabei, wenn die 16 Teams in Dänemark um den Weltmeistertitel kämpfen. Im vergangenen Jahr hat SKODA den Sponsoring-Vertrag bis 2021 verlängert.



Die Shuttle-Flotte umfasst den Bestseller OCTAVIA, das Topmodell SUPERB sowie die SUV KODIAQ und KAROQ - insgesamt setzt SKODA 50 Fahrzeuge ein. Bei seinem jährlichen Einsatz spult der SKODA Fuhrpark im Rahmen seiner Einsätze bei der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft durchschnittlich rund 250.000 Kilometer ab. In den vergangenen 26 Jahren summierte sich die Gesamtfahrleistung auf mehr als sechs Millionen Kilometer. In anderen Worten: Die SKODA Fahrzeuge umrundeten umgerechnet 140 Mal die Erde. SKODA stellt damit eindrucksvoll die Zuverlässigkeit seiner Modelle unter Beweis.



Das SKODA Logo ist bei der IIHF Eishockey-WM deutlich sichtbar vertreten: So ziert es beispielsweise die Banden und die Bullykreise der Spielstätten in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen und dem circa 250 Kilometer entfernten Herning. Zudem platziert die tschechische Traditionsmarke drei Modell-Highlights - OCTAVIA COMBI RS, SUPERB und KAROQ - prominent neben der Eisfläche.



SKODA ist zudem exklusiver Partner der ,IIHF App'. Sie bietet Eishockey-Fans spannende Hintergrundgeschichten sowie interessante Statistiken. Dank Live-Ticker inklusive Toralarm entgeht dem Nutzer kein Treffer. Darüber hinaus kann man beim Tippspiel den Spielausgang vorhersagen und diesen mit Freunden teilen. Die ,IIHF App' ist für die Betriebssysteme Android und iOS erhältlich.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de



Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Tel. +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de