Endlich: Die Spargelsaison hat begonnen! Unter den Produzenten,

die dieses für das Wallis so typische Gemüse anbauen, ist auch eine

junge Tirolerin. Sylvia Theiner (36) hat das Wallis sowohl beruflich

als auch privat zu ihrer Heimat und ihrem Kraftort gemacht. Die

Wahlwalliserin ist vehemente Verfechterin der Bio-Landwirtschaft.

Letztes Jahr haben sie und ihr Freund zusammen mit drei Partnern

einen eigenen biologischen Gemüseanbaubetrieb in Saillon gegründet.

Sylvia Theiner, eigentlich Pflegefachfrau, liebt die Arbeit unter der

Walliser Sonne mit den Händen tief in der Erde vergraben.



«Bei dieser Arbeit kriege ich den Kopf frei, tanke Energie -

besonders nach einem Tag oder einer Nacht in der eher stressigen

Umgebung des Spitals.» Sylvia Theiner pendelt seit mehreren Jahren

zwischen ihren beiden grossen Leidenschaften hin und her: ihrem Beruf

als Pflegefachfrau und der Bio-Landwirtschaft. Damals, als sie kam,

um ihre Ferien in der Region zu verbringen, verliebte sie sich in das

Wallis. Sie beschloss wiederzukommen - und blieb. «Die Sonne, die

Berge, die Menschen - das Wallis hat mir sofort gefallen.» Hier lernt

sie schliesslich auch ihren Freund kennen, einen Landwirt, der sie

mit seiner Leidenschaft ansteckt. «Von ihm habe ich alles gelernt -

auf dem Feld mit den Händen in der Erde. Es begann mit der Arbeit im

Weinberg, irgendwann folgten die Aprikosen. Letztes Jahr haben wir

uns einer neuen Herausforderung gestellt und einen biologischen

Gemüseanbaubetrieb gegründet - naturnah und damit im Einklang mit

unseren persönlichen Werten.»



Neben ursprünglichen Tomaten oder aromatischen Kräutern wachsen

bei Sylvia Theiner und ihrer Crew auch die berühmten weissen Walliser

Spargeln. «Für uns war sofort klar, dass wir dieses Gemüse anbauen

wollen. Spargeln gehören zum Wallis. Sie machen aktuell rund zehn

Prozent unserer angebauten Produkte aus.» Nach drei Jahren Wartezeit

konnte die Teilzeit-Landwirtin Ende April die ersten Früchte ihrer

Arbeit ausstechen - angebaut in Hügelbeeten, mit Planen geschützt und

mit Naturkompost genährt. Die weissen Walliser Spargeln werden von

den Kunden sehnsüchtig erwartet. «Eines Tages kamen innerhalb einer

Stunde mindestens zehn Leute vorbei, die wissen wollten, ob wir

bereits Spargeln haben. Wir hoffen, bis Ende Juni mindestens 500

Kilogramm ernten zu können.»



In der Hauptsaison folgen auf ihre Arbeitsstunden im Spital

nahtlos die Verkäufe auf dem Markt. «Mir gefällt dieser Rhythmus. Ich

möchte nichts anderes machen.» Und auch die Kreativität kommt nicht

zu kurz - in der Küche wird der Spargel immer wieder neu kombiniert.

«Ich liebe Risotto mit Spargeln, Morcheln und Walliser Käse. Dazu

natürlich ein gutes Glas Walliser Weisswein! Als Landwirtin schätze

ich die Vielfalt der Walliser Erde besonders - mal trocken und

sandig, mal lehmig und feucht. Dieses Spektrum ermöglicht den Anbau

von unterschiedlichsten Nahrungsmitteln - immer im Einklang mit der

Natur.»



