Stuttgart - Es war keine große Überraschung. Erwartungsgemäß hat die US-Notenbank FED den Leitzins auf ihrer jüngsten Sitzung nicht weiter angehoben, so die Börse Stuttgart.Somit bleibe dieser weiterhin unverändert in der Spanne zwischen 1,5 und 1,75 Prozent. Weitaus wichtiger als die faktischen Beschlüsse sei jedoch der von FED-Chef Powell skizzierte Ausblick gewesen: So habe dieser noch einmal unmissverständlich betont, dass man den eingeschlagenen Kurs "gradueller Zinserhöhungen" beibehalten wolle. Konkret heiße das, dass die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinserhöhung bereits im Juni weiter ansteige. Gegenteilige Hinweise habe es keine gegeben - nicht einmal im Begleittext.

Den vollständigen Artikel lesen ...