Bonn - Die EWU-Inflationsrate ist von 1,1% im Februar auf 1,3% im März gestiegen, während die Kerninflationsrate bei 1,0% verharrte, so die Analysten von Postbank Research.Der Preisanstieg sei damit sehr verhalten gewesen, zumal von der frühen Lage des Osterfestes ein temporär preistreibender Effekt hätte ausgehen sollten. Davon sei aber nicht viel zu sehen gewesen. Für die kommenden Monate rechnen die Analysten von Postbank Research gleichwohl schon aufgrund von Basiseffekten aus dem Vorjahr weiterhin mit einem gewissen Anstieg der Teuerungsrate. Der jüngste Schub bei den Notierungen für Rohöl der Sorte Brent auf etwa 75 USD/b wirkt, auch wenn wir ihn nicht für dauerhaft erachten, in die gleiche Richtung, so die Analysten von Postbank Research. Er bilde damit vorübergehend auch ein Gegengewicht zu den dämpfenden Preiseffekten, die derzeit noch von der Euro-Aufwertung im letzten Jahr ausgehen würden.

Den vollständigen Artikel lesen ...