Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des "Tags des Grüns" geschlossen.

MONTAG: In Großbritannien findet wegen des "Early May Bank Holiday" kein Börsenhandel statt, in Südkorea ruht der Handel wegen eines Ausgleichstags für den "Kindertag".

AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.626,50 -0,20% -3,13% Euro-Stoxx-50 3.534,09 +0,14% +0,86% Stoxx-50 3.078,99 +0,22% -3,11% DAX 12.739,43 +0,39% -1,38% FTSE 7.532,24 +0,39% -2,41% CAC 5.497,91 -0,07% +3,49% Nikkei-225 Feiertag -1,28% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,17

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,73 68,43 +0,4% 0,30 +14,4% Brent/ICE 74,00 73,62 +0,5% 0,38 +13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.310,46 1.312,14 -0,1% -1,68 +0,6% Silber (Spot) 16,41 16,44 -0,2% -0,03 -3,1% Platin (Spot) 901,75 905,50 -0,4% -3,75 -3,0% Kupfer-Future 3,08 3,06 +0,7% +0,02 -7,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street zeichnen sich zur Eröffnung am Freitag kleine Verluste ab. Die Anleger blickten mit einer gewissen Skepsis auf die laufenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits, sagen Marktteilnehmer. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung sei der Arbeitsmarktbericht (Payrolls) der US-Regierung, der am Freitag eine Stunde vor der Startglocke an der Wall Street veröffentlicht wird. Daneben müssen einige Quartalsberichte verarbeitet werden. Am Freitag veröffentlicht vor der Startglocke unter anderem das chinesische Internetunternehmen Alibaba Geschäftszahlen. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hat Weightwatchers seinen Zahlenausweis vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn des Anbieters von Produkten zur Gewichtsreduktion lagen klar über den Schätzungen der Analysten. Zudem verzeichnete Weight Watchers am Ende des ersten Quartals die höchste jemals verzeichnete Kundenzahl. Und auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018 konnte überzeugen. Die Aktie gewann daraufhin im nachbörslichen Handel über 7 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten April Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +195.000 gg Vm zuvor: +103.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren am Freitagmittag mit leichten Aufschlägen. Die Anleger warten auf den letzten größeren Impulsgeber der Woche, den US-Arbeitsmarktbericht für April. Ansonsten stehen die Börsen ganz im Zeichen der laufenden Berichtssaison. Hier wurden überwiegend starke Geschäftszahlen vorgelegt. Unterstützung für die Aktienmärkte kommt vom Euro, der deutlicher unter die Marke von 1,20 Dollar gefallen ist und Gutes für die zukünftigen Unternehmensgewinne der europäischen Unternehmen verheißt. BMW fallen um 1,2 Prozent, obwohl die Ertragsseite positiv überrascht hat. "Wer das Haar in der Suppe sucht, findet es beim Cashflow", so ein Marktteilnehmer. Das Minus bei Linde von 2,7 Prozent und VW (-2,1 Prozent) ist den Dividendenabschlägen geschuldet. Eine Kapitalerhöhung drückt Vonovia um 0,5 Prozent. Bayer (+1,1 Prozent) verkauft zur Finanzierung der Übernahme des US-Saatgutriesens Monsanto seine restlichen Covestro-Aktien an Großinvestoren. Covestro fallen um 0,9 Prozent. BASF legen nach Zahlen 1,1 Prozent zu. BASF hat sich laut NordLB "in einem schwieriger gewordenen, vor allem durch heftigen Gegenwind von der Währungsseite geprägten Umfeld recht achtbar geschlagen". Lanxess (+7,7 Prozent) hat den Ausblick erhöht. Bei Rheinmetall (+4,7 Prozent) hat besonders der Rüstungsbereich besser als erwartet abgeschnitten. Gea legen nach Zahlenausweis 0,3 Prozent zu. Bei Jungheinrich (-2,9 Prozent) wird die Profitabilität bemängelt. Bei Air France-KLM (-7,3 Prozent) sei so ziemlich alles schlechter ausgefallen als erwartet. Im Gegensatz dazu zeigt sich die British-Airways-Mutter IAG 4,8 Prozent fester. Hier stieg der operative Gewinn deutlich. Auch Easyjet steigen 1,6 Prozent dank starker Passagierzahlen. Bei Societe Generale (-5,6 Prozent) ist der Gewinn vor Steuern laut Händlern unter Erwartung ausgefallen und die Kernkapitalquote gesunken. Auch BNP Paribas verlieren 2 Prozent wegen höherer Erwartungen. Bei HSBC in London geht es sogar 2,7 Prozent tiefer trotz der Ankündigung eines milliardenschweren Rückkaufprogramms. In der zweiten deutschen Reihe haussieren Pfeiffer Vacuum weiter. Dank einer Kaufen-Empfehlung durch die Commerzbank geht es 8,1 Prozent nach oben. Freenet fallen indes 5,4 Prozent. Die am Vorabend vorgelegten Geschäftszahlen belegten, dass Investitionen in die Zukunft auf dem Ertrag lasteten, heißt es. Für S&T geht es um 2,9 Prozent nach unten, obwohl der Quartalsausweis des österreichischen Technologiekonzerns als stark bezeichnet wird.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8:37 Uhr Do, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1967 -0,17% 1,1972 1,1959 -0,4% EUR/JPY 130,44 -0,34% 130,64 130,39 -3,6% EUR/CHF 1,1946 -0,10% 1,1958 1,1945 +2,0% EUR/GBP 0,8820 -0,13% 0,8827 1,1331 -0,8% USD/JPY 108,99 -0,18% 109,13 109,02 -3,2% GBP/USD 1,3569 -0,04% 1,3562 1,3551 +0,4% Bitcoin BTC/USD 9.695,34 +0,2% 9.627,49 9.432,42 -29,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit leichten Abgaben haben sich zum Wochenausklang die Börsen in Asien gezeigt. Marktteilnehmer berichteten aber von einem überwiegend ruhigen Handelsverlauf. Die Augen der Investoren seien vor allem auf den anstehenden US-Arbeitsmarktbericht gerichtet gewesen. In Sydney belasteten Aussagen der australischen Notenbank. Diese hatte ihren Ausblick für die Inflation angehoben und angedeutet, dass im Falle einer fortgesetzt guten wirtschaftlichen Entwicklung eine Zinsanhebung nötig werden könnte. Allerdings stehe eine mögliche Leitzinserhöhung nicht kurzfristig im Raum. Der australische Dollar zog mit den Aussagen gegenüber dem US-Dollar leicht an. In Schanghai dämpften die laufenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits die Kauflust. Nur begrenzten Einfluss auf das Handelsgeschehen hatte der privat erhobene Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor, der im April auf 52,9 (März: 52,3) Punkte gestiegen war. In Seoul stand die Wiederaufnahme des Handels mit der Aktie von Samsung Electronics nach dem vollzogenen Aktiensplit im Verhältnis 50 neue Aktien für eine alte im Fokus. Die Aktie schloss mit einem Abschlag von 2,1 Prozent. Zudem setzte sich die Talfahrt der Aktie von Samsung Biologics fort, die weitere 7,8 Prozent verlor. Auslöser war ein Medienbericht über angebliche Untersuchungen der südkoreanischen Regierung wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. Das Unternehmen wies den Vorwurf zurück. Mit einem Minus von 3,4 Prozent zeigten sich die Aktien der HSBC in Hongkong nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse.

CREDIT

Leicht erhöht zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Allerdings sind die Geld-Brief-Spannen weiter extrem breit. Geblickt wird bereits auf die Inflationsdaten in der kommenden Woche, vor allem aus den USA. Ansonsten spiele sich das Geschehen angesichts der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison vor allem bei Einzelnamen ab, heißt es.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Allianz will Versicherungen von Geschäften mit Kohle massiv einschränken

Aus Klimaschutzgründen hat die Allianz massive Einschnitte im Geschäft mit Kohle angekündigt. Der Versicherungskonzern bekenne sich dazu, den "globalen Wandel zur kohlenstoffarmen Wirtschaft in den kommenden Jahrzehnten aktiv mitzugestalten", erklärte die Allianz. Dafür will das Unternehmen ab sofort keine Versicherungen mehr für die Errichtung oder den Betrieb von Kohlekraftwerken und -minen anbieten.

BASF rechnet bei Bayer-Agrargeschäften nicht mit Kostensynergien

BASF rechnet nach der Integration der Bayer-Agrargeschäfte nicht mit wesentlichen Einsparungen. Die Geschäfte, die BASF im Zuge der Monsanto-Übernahme durch Bayer zufallen, seien überwiegend komplementär zu den eigenen Aktivitäten, sagte Finanzchef Hans-Ulrich Engel in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Deshalb sei nicht mit Kostensynergien, sondern mit Mengensynergien zu rechnen.

BMW überrascht mit Gewinnanstieg und hoher Marge

BMW hat im ersten Quartal trotz eines Umsatzrückgangs mehr verdient und die operative Marge überraschend gesteigert. Der Premiumhersteller steckte höhere Rohstoffkosten und Währungsbelastungen besser weg als am Markt erwartet. Obwohl der DAX-Konzern dieses Jahr erheblich in neue Modelle, Elektromobilität und autonomes Fahren investiert, und die Belastungen von der Währungsseite höher ausfallen, soll 2018 ein weiteres Rekordjahr eingefahren werden.

